Salerno, controlli della polizia: il plauso del prefetto "Dimostrano il costante impegno nella prevenzione e nel contrasto della criminalità"

Nelle ultime ore sono arrivate risposte su più fronti dalle Forze di Polizia sul versante della sicurezza, in particolare nel comune capoluogo. La Polizia di Stato ha messo a segno due diverse operazioni: la sera del 9 settembre, dopo un inseguimento in tangenziale, sono state

assicurate alla giustizia quattro persone per furto aggravato di auto, che poco prima avevano rubato una vettura; mentre la scorsa notte è stato arrestato un parcheggiatore abusivo che ha minacciato con un coltello un automobilista costringendolo a consegnargli del denaro.

Gli arresti sono anche il frutto del potenziamento dei servizi e dei controlli programmato nelle ultime settimane in seno a periodiche riunioni di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedute dal Prefetto.

Nell’apprendere entrambe le notizie, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, si complimenta con la Questura per le operazioni: “Ringrazio la Forze di Polizia per questi risultati che dimostrano il costante impegno nella prevenzione e nel contrasto della criminalità in provincia e

contribuiscono a migliorare la sicurezza dei cittadini. In questo senso si muove anche la programmazione del controllo coordinato del territorio che stiamo portando avanti con dedizione e spirito di collaborazione insieme a tutte le Istituzioni coinvolte”.