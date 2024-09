Ascea: i forestali sequestrano un'attività di maneggio cavalli irregolare Diverse opere edilizie realizzate senza autorizzazioni

I militari del Nucleo Carabinieri Parco di Casal Velino congiuntamente a quelli del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, durante il servizio di vigilanza ambientale volta alla prevenzione e repressione delle violazioni alla normativa edilizia, paesaggistica ed ambientale, hanno scoperto ad Ascea in area di particolare valenza ambientale ricadente nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale, un’area di circa 15.000 mq di cui veniva svolta un’attività di maneggio cavalli.

Dalle indagini prontamente eseguite sull’area, prossima al torrente Fiumarella, emergeva che diverse opere edilizie, tra cui anche un Paddock costituito da un recinto chiuso da palizzate, con percorso ad ostacoli, avente un’area di circa 1200 mq. erano state realizzate, in totale assenza di titoli autorizzativi, in violazione quindi al Testo unico in materia edilizia, alla Legge quadro sulle aree protette ed al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pertanto, i militari procedevano a deferire i responsabili alla Autorità Giudiziaria e ponevano altresì sotto sequestro l’intera area destinata a maneggio.

ll controllo si inserisce nella ampia attività di prevenzione e repressione dei reati in danno delle risorse ambientali e paesaggistiche protette e di conservazione della biodiversità animale e vegetale.