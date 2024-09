Ricercato dagli Stati Uniti e rintracciato a Salerno: arrestato dai carabinieri Le accuse per il 38enne. racket, frode bancaria, furto d'identità

Il 13 settembre, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Fratte hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa a fini estradizionali, in ottemperanza alla richiesta presentata alle Autorità italiane dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America, dalla Corte d’Appello di Salerno nei confronti di un 38enne ucraino ricercato in ambito internazionale perché imputato negli

USA per “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di attività di racket, frode bancaria, furto di identità e associazione a delinquere finalizzata alla violazione del computer fraud and abuse act e identity theft and assumption deterrence act”. Lo straniero

è stato rintracciato dai Carabinieri alla periferia cittadina e successivamente tradotto presso la locale casa circondariale di Salerno Fuorni.