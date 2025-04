Campagna: cerimonia per il primo anniversario della morte dei carabinieri Una targa per preservare la memoria del sacrificio

Nella mattinata odierna, a Campagna si è svolta la cerimonia di commemorazione nel 1° anniversario del decesso del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, prematuramente scomparsi il 6 aprile 2024 durante lo svolgimento del proprio servizio istituzionale alla Stazione Carabinieri di Campagna. La cerimonia ha avuto inizio presso la Basilica Concattedrale di Santa Maria della Pace con la Santa Messa concelebrata dal Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Mons. Alfonso Raimo, dal Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania”, don Carlo Lamelza, e dal Parroco della Concattedrale, don Carlo Magna, al termine della quale il prof. Pasquale Ciao ha donato al comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, Cap. Greta Astrid Gentili, un’opera pittorica raffigurante i due Carabinieri deceduti. La giornata celebrativa è proseguita, con la deposizione di una corona d’alloro, la benedizione di una stele in marmo, l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte degli studenti del liceo musicale e coreutico di Campagna, e l’intervento del Sindaco, prof. Biagio Luongo, in via Giovanni Donato Guerriero con l’intitolazione di un’area verde in memoria dei militari scomparsi e di Cosimo Filantropia, anch’egli deceduto nel tragico evento. Infine, presso la locale Stazione Carabinieri si è proceduto allo scoprimento e alla benedizione della targa toponomastica esterna dedicata ai Carabinieri scomparsi.

L'intervento

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che ha anzitutto evidenziato l’affetto dimostrato all’Arma dei Carabinieri e testimoniato dalla presenza di tantissimi cittadini e autorità locali, per poi rivolgersi ai familiari dei deceduti che hanno vissuto con grande dignità la sofferenza per la perdita dei due valorosi Carabinieri, infine indicando nella targa scoperta l’importanza di preservare la memoria di un sacrificio e il forte valore a simbolo di presidio di legalità. Con i familiari dei deceduti, oltre ai numerosi cittadini del luogo, all’evento, voluto dalla comunità locale e dall’Arma dei Carabinieri per rendere omaggio al sacrificio dei due militari che hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale durante l’espletamento del loro dovere, presenti il Comandante della Legione “Campania”, il Gen. D. Canio Giuseppe La Gala, il Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, il Prefetto della provincia di Salerno, Dott. Francesco Esposito, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Luigi Carbone, il Vicario della Questura di Salerno, Dott.ssa Anna Filomena Palmisano, il Procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Salerno, Dott. Rocco Alfano, i rappresentanti dell’A.N.C., dell’Associazione Nazionale Forestali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, e i delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare.