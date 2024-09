Paura a Cava de' Tirreni, incendio all'alba in una pizzeria Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Si sono vissuti istanti di paura, questa mattina intorno alle 5.30, a Cava de' Tirreni a causa di un incendio divampato in una pizzeria. I vigili del fuoco intervenuti, con la squadra del distaccamento città supportata da un'autobotte, hanno dovuto tagliare la saracinesca con l'ausilio di un mototroncatore ed accendere all'interno della struttura completamente invasa da fumo nero e denso. Immediatamente all'interno i caschi rossi hanno estinto le fiamme che avvolgevano le tubazioni e i cavi relativi all'impianto di areazione oltre a qualche tavolo e sedie nelle immediate vicinanze. L'immediatezza dell'intervento ha fatto sì che le fiamme non siano propagate e, nonostante l'annerimento di pareti e soffitto del locale, non ci siano stati ulteriori danni alla struttura.