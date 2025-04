Salernitana, Iervolino osserva. E Forbes lo inserisce tra i più ricchi d’Italia Il patron tra i 74 miliardari d'Italia. E gli occhi ora sono puntati sul derby

L’assenza prolungata con il telefono sempre però saldo tra le sue mani. Danilo Iervolino s’interroga sul destino della Salernitana. Anche se all’estero, il patron ha seguito la sfida con il Palermo per poi prendere parte al summit con l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Marco Valentini per decidere il futuro di Roberto Breda. Non si sarebbe opposto ad un eventuale cambio in panchina ma ha rispetto la decisione del ds, confermata poi in prima persona dall’uomo mercato dinanzi ai microfoni delle tv locali.

Il ribaltone resta possibile ma la speranza è che il derby con la Juve Stabia dia alla Salernitana punti e tranquillità. Nei giorni scorsi per l’imprenditore è arrivato il riconoscimento di Forbes che lo ha inserito tra 74 miliardari d’Italia. Il patrimonio stimato per il numero granata è di 1,1 miliardi di euro. A dominare la classifica Giovanni Ferrero, con l’imprenditore piemontese dei dolci forte di un patrimonio di 38,2 miliardi di dollari, che lo rende la 41esima persona più ricca del mondo e la sesta più ricca d’Europa. Rispetto a un anno fa, però, il margine su chi segue si è ristretto: la sua fortuna è scesa rispetto ai 43,8 miliardi di un anno fa, mentre quella del secondo in classifica, il fondatore di Ion Group Andrea Pignataro, è salita da 27,5 a 34,2.