Salerno, molesta donna sull'autobus e poi le scippa il braccialetto: fermato L'uomo, successivamente, si è scagliato anche contro le forze dell'ordine

La sera del 13 settembre gli Agenti della Sezione Volanti di Salerno hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria T.O. per il reato di violenza sessuale e rapina in danno di una donna di nazionalità rumena. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'uomo, dopo aver molestato la vittima a bordo di un'autobs, allungando le mani con insistenza su parti intime della signora, alla discesa l'avrebbe aggredita strappandole dal polso un braccialetto in oro, procurandole lesioni personali. Successivamente l'indagato si è scagliato anche contro il personale di polizia giudiziaria intervenuto.