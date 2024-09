Aggressione a Salerno, il prefetto:immediata la risposta delle forze dell'ordine "Servono anche strumenti diversi per affrontare la carica di aggressività dei giovani"

"E' stata pronta e immediata la risposta delle forze dell'ordine. La prevenzione, la repressione, le forze di polizia sono indispensabili, fanno il loro lavoro, intervengono tempestivamente. Pero', noi dobbiamo prendere atto che, non solo nella provincia di Salerno ma un po' su tutto il territorio nazionale, abbiamo una carica di violenza e di aggressivita' che, purtroppo, pervade la nostra societa' e che deve essere affrontata anche con strumenti diversi".

A dirlo e' il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, dopo l'aggressione, in un locale pubblico del litorale salernitano durante lo scorso fine settimana, di due giovani da parte di un 17enne, che poi e' stato arrestato. "Non a caso - fa notare - noi abbiamo fatto un protocollo a giugno per affrontare il tema del disagio giovanile e, non a caso, in quel protocollo, abbiamo chiamato in causa tutta una serie di attori, dall'Asl all'universita' alla scuola alla Procura dei minori, fino ad arrivare anche alle associazioni di categoria". Questo "perche' - conclude Esposito - riteniamo che il problema della violenza, che sia di spessore piu' o meno elevato, debba essere affrontato con un sistema di prevenzione che deve chiamare in causa tutte le istituzioni pubbliche e private e che deve recuperare anche quel forte impulso verso un'attivita' socioeducativa di prevenzione che e' indispensabile".