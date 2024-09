Da Paestum a Nocera, si contano i danni per la forte pioggia di ieri Diversi interventi dei Vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale

La pioggia che ieri si è abbattuta ieri sulla provincia di Salerno ha provocato diversi danni, non solo in Costiera Amalfitana.

Nelle scorse ore Vigili del fuoco impegnati in diverse zone del territorio: a Ponte Barizzo e Capaccio intervento dei caschi rossi per l'allagamento di un deposito farmaceutico e un'autorimessa, per le quali è stata necessaria l'aspirazione delle acque con idrovore e motopompe con le squadre di Eboli, Agropoli e Giffoni oltre i mezzi speciali partiti dalla Centrale di Salerno.

Situazione simile nell'agro nocerino, soprattutto a Nocera Superiore in Via Starza dove sono state recuperate due famiglie bloccate in casa dall'acqua e messe al sicuro a causa dell'allagamento di locali sottoposti al livello stradale.

Danni anche ad un pino caduto sulla sede stradale che ha investito delle auto parcheggiate in via Mazzetti in località Matierno.