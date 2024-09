Incidente stradale: muore in tangenziale a Roma il genero di Buonavitacola Giallo su quanto accaduto, Andrea Guastalla aveva appena compiuto 37 anni

E' giallo sulla morte del 37enne Andrea Guastalla, il motociclista ritrovato senza vita ieri mattina in via del Foro Italico, in direzione San Giovanni, a Roma. La vittima è il genero del vice presidente della Regione Campania Fulvio Buonavitacola. Viaggiava a bordo di uno scooter Sh 150. Da chiarire le cause del decesso, il 37enne potrebbe essere scivolato sull'asfalto o travolto da un pirata della strada e abbandonato, addirittura in un luogo diverso da quello dell'incidente.

A scoprire il corpo il conducente di un autocarro intorno alle 6:30 di ieri, tra il guardrail e la barriera antisuono, tra la vegetazione, il motorino era accanto a lui. Aveva appena festeggiato il compleanno.

Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, da chiarire anche l'orario dell'impatto. La salma è stata riconosciuta dalla sorella e si trova ora al Policlinico Gemelli.