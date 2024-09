Incidente stradale a Maiori: muore un 76enne, ex assessore di Cetara Era a bordo di un motorino che si è scontrato con una moto

Ancora un drammatico incidente stradale a Maiori, sulla provinciale per Chiunzi. Un uomo di 76 anni, Francesco Pappalardo, ex assessore del comune di Cetara, è morto mentre era a bordo del suo motorino. Si è scontrato, per cause ancora non chiare, contro una moto, è stato prima sbalzato verso una parete rocciosa e poi sull'asfalto.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, per il 76enne non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all'ospedale di Mercato San Severino. Sul caso indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto e stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Cordoglio nella comunità per Francesco Pappalardo, molto conosciuto e stimato.