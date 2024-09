Sarno, dopo la notte di paura si continua a spalare il fango dalle strade Le 40 persone evacuate torneranno a casa: ultimati gli interventi di messa in sicurezza

E' stata una notte di paura quella trascorsa a Sarno, per le forti piogge che hanno provocato uno smottamento nella zona di via Mortaro, nel centro storico della città.

Quaranta le persone evacuate in via precauzionale, che però torneranno a casa dopo gli interventi di verifica e messa in sicurezza. Il sindaco Squillante ha seguito da vicino le operazioni, in una comunità che per alcune ore ha rivissuto l'incubo dell'alluvione del 1998.

"Sono stato dalle famiglie, stiamo lavorando in ogni modo per ridurre i disagi il più possibile. Alcune famiglie hanno trovato una sistemazione autonoma presso parenti. Stiamo procedendo a verifiche e sopralluoghi, sia nella zona del Saretto, interessata dallo scivolamento di fango e detriti, sia in altre zone della città con interventi. Proseguono, intanto, le operazioni di rimozione del fango dalle strade cittadine coinvolte", ha fatto sapere il primo cittadino.

Ruspe e mezzi meccanici al lavoro per rimuovere i detriti, ma ora la situazione è tornata alla normalità. Almeno fino alla prossima pioggia devastante.