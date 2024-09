Incidente sul lavoro: operaio 56enne di Sarno travolto da un escavatore E' successo in provincia di Arezzo

Un uomo è stato travolto da un escavatore. L'operaio è di Sarno, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Cà Raffaello, nel Comune di Badia Tedalda (Arezzo). Il 56enne è stato schiacciato da un escavatore che stava guidando, dopo aver perso il controllo del mezzo.

Tutto è accaduto nel maxi cantiere del nuovo metanodotto in corso di realizzazione ai confini tra le province di Arezzo e Rimini. Il 56enne è stato condotto in codice rosso in ospedale.