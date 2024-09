Spari nei pressi di un'abitazione a Pagani: si indaga Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Paura questa mattina a Pagani, si sono registrati spari in via Migliaro, nei pressi di un’abitazione. Sarebbero circa dieci i colpi esplosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con il reparto della Scientifica per effettuare i rilievi del caso. Scattate le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili.