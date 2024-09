Roccapiemonte: 19enne sorpreso con crack, hashish e soldi E' stato arrestato dai carabinieri

A Roccapiemonte un 19enne di Nocera Inferiore è stato arrestato, la scorsa notte, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

A fermarlo, nel corso della perquisizione, i carabinieri che lo hanno trovato in possesso di circa 9 grammi di crack e 4,2 grammi di hashish suddivisa in 49 involucri, 270 euro in contanti (verosimile provento dell’attività di spaccio) e di un coltello intriso di sostanza stupefacente. Il 19enne è stato posto agli arresti domiciliari per poi tornare in libertà, dopo la convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto, infatti, l'obbligo di firma.