Femminicidi, Vietri (FdI): Polemica strumentale contro Nordio da solita sinistra "Il solito polverone mediatico inutile e infondato"

“Quando la sinistra non ha niente da dire cerca sempre di strumentalizzare, a proprio comodo, qualsiasi frase sia pronunciata da esponenti del Governo Meloni. Oggi è toccato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio”. Lo dichiara la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali, rispondendo alla polemica sollevata dalle opposizioni sulle dichiarazioni del Guardasigilli a Salerno. “Il fatto che alcune etnie abbiano sensibilità diverse nei confronti delle donne, per via della loro cultura o religione, mi sembra un dato talmente reale che non so come possa essere contestato. In merito ai femminicidi e alla violenza sulle donne, poi, basta leggere le statistiche ufficiali diffuse dal Dipartimento di Pubblica sicurezza: su 5.832 indagati per stupro nel 2023, il 43% sono stranieri. Gli accusati di aver ucciso donne nel 2023 sono 160, di questi ben 44 sono stranieri (27,5%). Dunque, sembra evidente che non possano essere sottovalutati anche gli episodi di violenza commessi da stranieri. E soprattutto non si può negare che questi numeri incidano nei dati complessivi. Dagli esponenti della sinistra, insomma, il solito polverone mediatico inutile e infondato di cui onestamente non si sentiva il bisogno”, conclude Vietri.