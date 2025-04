Restrizioni al Pronto soccorso del Ruggi, l'ira di Mario Polichetti "All'ospedale clima da Unione Sovietica"

La recente decisione di imporre nuove regole all'interno del reparto di Pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno ha suscitato una forte reazione da parte degli operatori sanitari e delle forze politiche. In particolare, il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, Mario Polichetti, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà ai medici e ai paramedici che operano in condizioni sempre più difficili.



“Questa misura ha il sapore di una repressione in stile Unione Sovietica, piuttosto che di un provvedimento finalizzato a migliorare il servizio sanitario - dichiara Polichetti -. È impensabile che, invece di tutelare e sostenere chi ogni giorno si sacrifica per salvare vite umane, si adottino restrizioni che rischiano di compromettere ulteriormente il lavoro del personale medico e paramedico”.



Polichetti sottolinea l'importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate per il personale sanitario, che già affronta turni massacranti e un numero sempre crescente di emergenze. “Le istituzioni devono supportare i professionisti della sanità, non ostacolarli con regole rigide e punitive. Il Pronto Soccorso è il cuore pulsante di un ospedale e deve essere gestito con buon senso, ascoltando le esigenze di chi vi opera quotidianamente”.



Il rappresentante nazionale dell’Udc chiede dunque un confronto urgente con le autorità sanitarie e la direzione dell’ospedale per discutere soluzioni più eque ed efficaci. “Siamo pronti a collaborare per trovare strategie che migliorino la sicurezza e l’efficienza del reparto, ma non possiamo accettare provvedimenti imposti dall’alto senza dialogo e senza considerare l'impatto sul personale”.



L’Udc continuerà a monitorare la situazione e a sostenere il diritto dei medici e dei paramedici a lavorare in un ambiente che consenta loro di svolgere al meglio il proprio compito, nell'interesse di tutta la comunità.