Tragico incidente sulla Mingardina: morta una turista, ferite 5 persone Indagini in corso da parte dei carabinieri

Strade di sangue anche nel Salernitano dove nel pomeriggio si è verificato un tragico incidente sulla Mingardina, nel comune di Celle di Bulgheria. Due auto, per cause ancora ignote, sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stata una turista tunisina 70enne, deceduta nell'impatto. Ferite altre cinque persone, alcune delle quali in modo serio, che sono state trasportate presso l'ospedale di Vallo della Lucania. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri.