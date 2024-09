Incidente stradale tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni: muore un ragazzo Era originario di Sarno

Tragedia poco dopo le 13 sulla strada statale tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni. A perdere la vita un ragazzo di 32 anni originario di Sarno. Era a bordo della sua moto, quando per cause ancora da accertare si è scontrato contro un furgone bianco, il mezzo a due ruote è precipitato, finendo sulla strada sottostante. Fatale l'impatto con l'asfalto che non ha lasciato scampo al giovane, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul posto le forze dell'ordine, traffico in tilt.