Incidente mortale, il sindaco di Sarno: "Cordoglio per la morte di Aniello" Il primo cittadino si è detto vicino alla famiglia del 32enne

"Un terribile lutto ha colpito oggi la nostra comunità.Una tragedia quella che si è consumata poco fa su una strada di Vietri.

Aniello Ingenito, giovane figlio della nostra città, è rimasto vittima di un incidente drammatico. La nostra comunità si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Tutta la nostra vicinanza ai genitori, Salvatore e Giuliana e alla sorella Arianna".

E' il messaggio di vicinanza del sindaco di Sarno Francesco Squillante per la morte del 32enne che ha perso la vita oggi sulla strada tra Vietri Sul Mare e Cava de' Tirreni. Era a bordo della sua moto quando si è scontrato, per cause ancora non chiare, con un furgoncino bianco.