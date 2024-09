Trovato morto Andrea Capone: aveva giocato nella Salernitana Sarebbe caduto sbattendo la testa, il cordoglio dei granata

L'ex giocatore della Salernitana, classe 1981, è trovato morto questa mattina con una ferita alla testa all'interno di un hotel nel centro di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'uomo sia caduto accidentalmente, forse dalle scale, sbattendo la testa.

Cresciuto nelle giovanili rossoblù, Capone ha giocato, oltre che nel Cagliari, anche nel Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana.

"La proprietà, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Capone per la prematura e improvvisa scomparsa di Andrea, ex calciatore granata nella seconda parte della stagione 2009/10 con 16 presenze e 1 gol in Serie B", il messaggio della squadra granata.