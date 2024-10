Duplice omicidio a Salerno, il questore: non c'entra la criminalità organizzata Il colonnello Melchiorre: il presunto autore si è presentato autonomamente

"Il fatto rientra in un litigio, in una discussione che ha visto coinvolto l'autore e le vittime. Non entro nei particolari perche' ci sono attivita' di indagini in corso, pero' tengo a rassicurare la citta' di Salerno e, quindi, i cittadini di Salerno che e' un fatto nato e chiuso in quel momento. Quindi, non ci sono problemi di criminalita' organizzata, ma e' stato un fatto che e' nato e si e' sviluppato in quel contesto". Lo sottolinea il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, nel corso di una conferenza stampa in Procura dopo il duplice omicidio avvenuto all'alba di oggi al mercato ittico di Salerno.

"C'e' stata - aggiunge - una perfetta sintonia tra l'Arma dei carabinieri e la polizia di Stato e c'e' stato l'intervento della polizia di Stato. Poi, la persona vistasi braccata, si e' costituita ai carabinieri", conclude Conticchio. "Abbiamo attivato subito le ricerche - spiega il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre - tuttavia il presunto autore si e' presentato autonomamente presso la Stazione Carabinieri di Salerno-Mercatello, si e' presentato in un'ordinaria condizione anche dal punto di vista psicofisico e ha rilasciato dichiarazioni che ora sono al vaglio dell'Autorita' giudiziaria".