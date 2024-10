Mercato San Severino: minore arrestato per droga In azione i carabinieri

Nella notte del 2 ottobre, a Mercato San Severino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 17enne del luogo. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio, procedevano al controllo del minore visto nell’atto di disfarsi di un involucro contenente 9 pezzi di sostanza stupefacente tipo hashish. All’esito di tale controllo i militari estendevano la perquisizione a casa del minore reperendo circa 80 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione oltre a materiale di confezionamento. I Carabinieri procedevano altresì al sequestro di un telefono cellulare e della somma in contanti di euro 90,00, verosimile provento dell’attività illecita. L'arrestato è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli in attesa dell’udienza di

convalida che si terrà dinanzi al Gip presso il Tribunale per i minorenni di Salerno nei termini previsti dalla legge.