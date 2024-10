Incidente stradale a Giovi: muore giovane in moto Fatale lo scontro con un’auto

Ancora sangue sulle strade di Salerno. Nel tardo pomeriggio di oggi, per cause ancora da accertare, un giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto a Giovi Altimari, nel quartiere collinare della città.

La vittima era a bordo di una moto: fatale l’impatto con un’auto che viaggiava nel senso opposto. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Chiusa la strada per permettere i rilievi.