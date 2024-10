Alfieri si difende dinanzi al gip, il legale: "Vuole far emergere la verità" A Fuorni l'interrogatorio di garanzia dell'esponente del Pd, le parole dell'avvocato: "E' provato"

Franco Alfieri ha risposto punto per punto alle accuse che gli vengono contestate dalla Procura di Salerno e che, da giovedì, ne hanno provocato l'arresto. Il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, questa mattina è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia nel carcere di Fuorni. L'esponente del Pd, assistito dagli avvocati Agostino De Caro e Domenicantonio D'Alessandro, ha risposto per quasi due ore e mezza alle domande del gip Valeria Campanile, alla presenza anche del pm Alessandro Di Vico.

“Si è difeso in maniera forte, riteniamo che ci siano degli elementi difensivi importanti. Per il resto dobbiamo studiare tutte le carte”, ha detto De Caro abbandonando il carcere di Salerno. “Come lo abbiamo trovato? Come una persona che sta in carcere, chiaramente provato ma è una persona forte, sicura della sua estraneità ai fatti. Almeno per come si è difeso dimostra tutta la sua estraneità. Ovviamente – ha aggiunto De Caro - l'indagine è complessa, gli atti sono migliaia e migliaia, noi abbiamo avuto poco tempo e ne abbiamo visto solo una parte. Ma lui nonostante tutto ha ritenuto che fosse giusto per un uomo delle istituzioni difendersi e chiarire quello che è riuscito a chiarire”.

Da capire, adesso, se sarà concessa una misura cautelare meno afflittiva rispetto al carcere. I legali, inoltre, hanno preferito non rispondere sulla possibilità che Alfieri rassegni le dimissioni dalla carica di sindaco di Capaccio Paestum e da quella di presidente della Provincia di Salerno.