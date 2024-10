Siano, coppia pretende soldi per lasciare la casa nella quale era stata ospitata Avrebbero anche prelevato oggetti dall'abitazione: nei guai un 26enne e una 21enne

Approfittando dell'ospitalità che gli era stata concessa, una coppia di Siano avrebbe occupato l'abitazione, pretendendo poi dei soldi per liberarla. Dalla casa, inoltre, un 26enne ed una 21enne, avrebbero rubato anche alcuni oggetti. Episodi ricostruiti dai carabinieri della stazione di Siano e dai colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino che hanno eseguito un'ordinanza con la quale si dispone il divieto di dimora in provincia di Salerno per i due indagati. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura. La coppia dovrà rispondere di violazione di domicilio, tentata estorsione, violenza privata aggravata, furto in abitazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, secondo la prospettazione investigativa, gli indagati, abusando della relazione di ospitalità inizialmente instauratasi con la vittima, ne occupavano l'immobile, rendendosi poi autori di condotte di estorsione, caratterizzate dall'arbitraria pretesa di una ingente somma di denaro in corrispettivo del rilascio dell'appartamento. Inoltre, gli indagati sono ritenuti responsabili di violenza privata e di furto in abitazione, in quanto si sarebbero impossessati di beni di proprietà della parte offesa.

Uno degli indagati, poi, è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività di indagine la polizia giudiziaria ha anche provveduto al sequestro di una ingente somma di danaro contante, nascosta nell'abitazione occupata illegalmente dagli indagati.