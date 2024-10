Baronissi, 29enne non si ferma all'alt e prova a disfarsi della droga: preso Ai domiciliari un 29enne originario della Puglia e domiciliato a Salerno

A Baronissi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un 29enne, originario della Puglia e domiciliato a Salerno. L'uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l'alt al motociclo condotto dall'indagato che non si è fermato per eludere il controllo. Nel frattempo il 29enne ha provato a disfarsi di un involucro che è stato recuperato successivamente dai carabinieri e nel quale erano contenute 28 dosi di crack e una dosi di cocaina. Bloccato e sottoposto a perquisizione, il 29enne è stato trovato in possesso anche di hashish e marijuana. I successivi controlli al suo domicilio hanno consentito di trovare altro stupefacente dello stesso tipo. L'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissimo.