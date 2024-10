Maltratta il padre e gli estorce soldi: arrestato 30enne In azione i carabinieri

Nel pomeriggio del 10 ottobre i carabinieri della stazione di Eboli hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, nei confronti di un 30enne del posto per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei riguardi del padre.

Da una prima ricostruzione delle indagini l'indagato avrebbe vessato il genitore, causandogli tra l'altro danni all'attività commerciale quando le sue richieste di denaro non venivano soddisfatte come voleveva.