Incidente stradale a Buccino: auto nell'uliveto, 2 feriti, uno è grave Indagano i carabinieri

Incidente stradale ieri lungo la strada provinciale 355, in località Bivio Canne, nei pressi di Buccino. Un'auto, per cause ancora non chiare, è andata fuori strada, schiantandosi contro un muretto e poi finendo in un uliveto.

Ferito gravamente il 32enne che era alla guida della vettura e l'amico che era con lui. Entrambi sono stati soccorsi e condotti in ospedale a Oliveto Citra. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.