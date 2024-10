Tragedia all'ospedale di Nocera: muore una neonata di sei giorni E' arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso, inutili i tentativi di salvarla

Tragedia questa mattina presto al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una neonata di appena sei giorni è morta. E' arrivata in condizioni disperate nel nosocomio, trasportata da un'ambulanza del 118. I sanitari erano pronti a intervenire nel tentativo di salvarle la vita ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, la piccola, nata meno di una settimana fa all'ospedale di Aversa, è deceduta. Si indaga per risalire alle cause di questa morte improvvisa che ha devastato i familiari.