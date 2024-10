Va in montagna a cercare funghi: trovato morto 86enne L'anziano era in una scarpata

Si era recato sul monte Terminio a cercare funghi, un uomo di 86 anni è stato rinvenuto senza vita in fondo a una scarpata. Sarebbe caduto in una scarpata, in un'area tra Serino e Giffoni Valle Piana. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate dall'anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, partite le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.