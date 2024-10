Altavilla Silentina: donna in rianimazione dopo aver contratto il tetano La 60enne è in gravi condizioni

Una 60enne di Altavilla Silentina, bracciante agricola, è stata ricoverata in condizioni critiche, in Rianimazione, all’ospedale di Eboli. La donna ha contratto il tetano. L'infezione potrebbe averla colpita dopo un intervento dal dentista e mentre svolgeva il lavoro nei campi. Accertamenti in corso sulla vicenda.