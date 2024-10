Task force sicurezza a Nocera Inferiore: controlli, denunce e blitz in aziende Sorpresi due stranieri che erano impiegati a nero. Rinvenuta droga in una scuola

Negli ultimi giorni, a Nocera Inferiore, i carabinieri del Reparto Territoriale hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali, e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo dei militari, che ha visto l’impiego di personale di tutte le Stazioni dipendenti dal Reparto Territoriale, Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego del N.I.L, reparto specializzato dell’Arma per la tutela del Lavoro, e il Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, con un dispositivo composto complessivamente da 15 pattuglie e 35 militari, sono stati controllati 90 veicoli, identificate 122 persone e comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Eseguito un ordine di carcerazione di un 40enne del luogo per condanna definitiva per rapina consumata nel 2016.

Nell’ambito del medesimo servizio straordinario, i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e gli operatori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Salerno circa il contrasto al fenomeno del caporalato hanno controllato due aziende agricole, comminando diverse sanzioni per violazioni alla legge 81/2008. In particolare il personale del NIL ha sorpreso alcuni cittadini stranieri, tra l’altro non in regola con il permesso di soggiorno, impiegati a lavoro in nero, e i due titolari di attività sono stati denunciati in stato di libertà.

Infine, le attività antidroga, svolte con unità cinofile specializzate nella ricerca delle diverse sostanze stupefacenti, hanno permesso di rinvenire e sequestrare ad ingoti, in esito a controlli in un plesso scolastico, eseguiti d’intesa con la dirigente scolastica, piccoli quantitativi di hashish ritrovati in aree comuni.