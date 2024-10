Eboli, tragico incidente a Santa Cecilia: muore centauro 50enne, 4 feriti Indagini in corso da parte dei carabinieri

Domenica di sangue sulle strade della provincia di Salerno. Nel pomeriggio sulla strada statale 18, all'altezza del chilometro 83, si è verificato un tragico incidente. L'impatto è avvenuto in località Santa Cecilia, nel comune di Eboli. Ad avere la peggio è stato un centauro di circa 50 anni, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con un'auto. Nell'incidente sono rimaste ferite altre quattro persone. Coinvolta anche una bambina che era in auto ma che, fortunatamente, non ha riportato lesioni. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Vopi ed un'auto medica che hanno prestato i primi soccorsi, conducendo poi i feriti nell'ospedale di Salerno. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, intervenuti con tre pattuglie. Sul posto anche i vigili del fuoco.