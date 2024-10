In ospedale per un intervento alla prostata, muore l'imprenditore Carrozza La famiglia ha sporto denuncia: "Vogliamo la verità"

Si è recato in ospedale per un intervento di routine alla prostata ma non ha fatto più ritorno a casa. Angelo Maria Carrozza, imprenditore di Altavilla Silentina e fondatore di un prestigioso hotel e resort, è deceduto mercoledì scorso presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri di Casal di Principe e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria, ordinando l'autopsia per chiarire le cause della morte. “Vogliamo solo la verità”, l'appello del figlio Gerardo che già dal ritorno in camera del padre dopo un lungo intervento, aveva intuito che qualcosa non fosse andato per il verso giusto. Poco dopo, infatti, l'imprenditore è stato riportato in sala operatoria per un'emorragia ma il suo cuore ha smesso di battere per un improvviso arresto cardiaco. Ora la famiglia è intenzionata ad andare fino in fondo per capire se la morte di Angelo Maria Carrozza poteva essere evitata.