Sarno, autovettura forza posto di blocco della Polizia: un arresto Il questore si è recato al commissariato per congratularsi con gli agenti

Gli agenti del commissariato di Polizia di Sarno si sono resi protagonisti dell’inseguimento di un’autovettura - con due persone a bordo - che ha forzato un posto di blocco durante un’operazione di controllo del territorio. Il veicolo, intercettato fuori dal centro abitato, ha impattato con violenza contro un marciapiede costringendo i due soggetti a bordo a darsi alla fuga a piedi nella campagna adiacente alla carreggiata. Uno dei due, un pluripregiudicato residente nella provincia di Napoli, è stato raggiunto e arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sono tuttora in corso gli accertamenti per identificare anche l'altro soggetto che è riuscito a far perdere le sue tracce. A bordo dell’auto abbandonata sono stati rinvenuti 1,07 grammi di marijuana e 1,04 grammi di hashish.

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, si è recato al commissariato di Sarno per congratularsi di persona con gli agenti. Anche il prefetto Francesco Esposito ha fatto pervenire agli agenti il suo compiacimento per il lavoro svolto.