Inchiesta Alfieri, "battaglia" di 5 ore al Riesame: attesa per le decisioni Tra stasera e domani è atteso il deposito del dispositivo

Potrebbe arrivare tra stasera e domani la decisione del Tribunale del Riesame di Salerno sul ricorso presentato dai legali di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno (sospeso da entrambe le cariche), che è in carcere dallo scorso 3 ottobre con l'accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti. L'esponente del Partito Democratico questa mattina non era presente in aula ed è stato rappresentato dagli avvocati Agostino De Caro e Domenicantonio D'Alessandro. L'udienza è durata oltre 5 ore.

I giudici del Tribunale della Libertà (presidente Dolores Zarone, a latere Enrichetta Cioffi e Cristina De Luca) dovranno pronunciarsi sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza presentata dai legali di Alfieri, valutando - in alternativa - la possibilità di concedere una misura meno grave rispetto al carcere. Istanza che, inizialmente, è stata respinta dal gip del Tribunale di Salerno, Valeria Campanile in seguito all'interrogatorio di garanzia sostenuto da Alfieri.

Oltre alla posizione dell'ex sindaco, in udienza sono state discusse anche quelle della sorella Elvira e dei rappresentanti della Dervit, Vittorio De Rosa (titolare) e Alfonso D'Auria (procuratore speciale) - entrambi difesi dall'avvocato Antonello Natale -, indagati che sono finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati.

Le difese hanno a lungo dibattuto sull'utilizzabilità delle intercettazioni, su questioni relative alla competenza territoriale. La Procura, inoltre, ha depositato centinaia di pagine di integrazioni dei suoi consulenti.

È attesa in serata, invece, la decisione del Tribunale del Risame per Andrea Campanile (assistito dagli avvocati Cecchino Cacciatore e Domenicantonio D'Alessandro): il ricorso dell'ex capostaff di Alfieri è stato discusso giovedì scorso ed entro la mezzanotte scadranno i termini per il deposito del dispositivo.