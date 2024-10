Pontecagnano Faiano, 44enne muore mentre è al lavoro in un'azienda agricola Inutili i soccorsi

Tragedia a Pontecagnano Faiano, un 44enne, residente a Bellizzi, è morto ieri pomeriggio mentre era al lavoro in un'azienda agricola. L'uomo ha avvertito un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Vopi con un’auto medica e un’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimare il 44enne per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto.