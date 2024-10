Trovati con cocaina e eroina: tre arresti a Battipaglia Uno degli indagati ha anche aggredito ripetutamente i poliziotti

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una tra loro anche per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, in seguito ad un controllo alla circolazione stradale, i tre sono stati trovati in possesso di sei dosi di cocaina, 5 dosi di eroina ed un pezzo di hashish di circa 6 grammi. Nel corso del controllo, un indagato ha tentato di aggredire ripetutamente i poliziotti.

Questi arresti si inquadrano nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore di Salerno, finalizzati al contrasto dell'immigrazione clandestina, dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del fenomeno della prostituzione sul litorale di Battipaglia ed Eboli.