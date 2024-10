"Ordine pubblico a rischio", annullato il concerto del neomelodico De Martino Il provvedimento del questore

Con provvedimento urgente, notificato anche al Comune di Eboli, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha vietato l’esibizione canora del noto neomelodico Daniele De Martino.

Il concerto era previsto in serata in uno spazio antistante un bar in località "Santa Cecilia" di Eboli.

Il provvedimento è motivato da ragioni di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.