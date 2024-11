Schianto mortale sulla Cilentana: la vittima è un 45enne di Battipaglia Indagini in corso da parte dei carabinieri

È Vincenzo Ruotolo, 45enne di Battipaglia, la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio - intorno alle 15.45 - lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo. L’uomo viaggiava in direzione Nord in sella alla sua moto, una Bmw, quando ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato contro il guard rail nella corsia opposta. Sbalzato sulla carreggiata, il 45enne è stato anche investito da un’Audi, guidata da un 34enne cilentano. Per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se il decesso sia stato provocato dal primo o dal secondo impatto.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro mentre la salma del 45enne è stata restituita ai familiari. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Vallo della Lucania per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dolore e rabbia per l’ennesima tragedia avvenuta sulle strade della provincia di Salerno.