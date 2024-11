Scafati, rapina in un tabacchi: è il terzo colpo in poche settimane Il sindaco Pasquale Aliberti invoca pene più severe

Rapinatori in azione a Scafati, è il terzo colpo nel giro di poche settimane. A denunciarlo è stato il sindaco Pasquale Aliberti che, con un post pubblicato sui social, ha denunciato quanto accaduto.

«Ieri notte ancora una rapina a via della Resistenza alla tabaccheria "Touch". La terza rapina nel giro di poche settimane. Sono dei professionisti. Non bastano le telecamere perché camminano a volto scoperto. Di altra nazionalità, agiscono in un'Audi nera da quello che mi riferiscono. Credo che l’unica cosa sia l’applicazione di leggi più severe. La mia piena solidarietà ai proprietari che ho sentito questa mattina con tutta la loro disperazione per la mortificazione e le perdite economiche che ancora subiscono».