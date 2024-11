Tragedia in Costiera Amalfitana, ciclista stroncato da un malore in strada Inutili i soccorsi

Tragedia stamattina in Costiera Amalfitana, dove un ciclista ha perso la vita nel territorio del Comune di Maiori. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato fatale un malore.

La vittima, un 52enne originario di Cava de' Tirreni, era in sella alla sua bici, per una escursione in solitaria. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118.

Inutili purtroppo i soccorsi, per il malcapitato - stramazzato al suolo nei pressi del cimitero di Maiori - non c'è stato nulla da fare.