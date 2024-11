Capaccio Paestum: ladri in azione in un bar tabacchi Bottino da circa 10mila euro

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica in un bar-tabacchi a Capaccio Paestum, sulla statale 18. Ricco il bottino dei malviventi, che hanno agito a volto coperto, hanno portato via i gratta e vinci per circa 10mila euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri che si stanno avvalendo anche delle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza per risalire all'identità dei criminali.