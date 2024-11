Strage senza fine sulle strade salernitane: muore un giovane di 18 anni L'incidente sulla provinciale: fatale lo schianto tra auto e moto

Si allunga il tragico elenco di vittime della strada in provincia di Salerno. A Colliano nella notte, infatti, ha perso la vita il 18enne Domenico Russo.

Stando ad una prima ricostruzione, fatale lo schianto tra un'auto e il mezzo a due ruote sul quale viaggiava la vittima.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 18enne. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale, già in passato teatro di gravi incidenti.