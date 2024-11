Colliano: cordoglio per la morte del 18enne Domenico Russo Il dolore del sindaco e dell'amministrazione comunale

La morte del 18enne Domenico Russo in un incidente stradale ha sconvolto la comunità di Colliano. Il sindaco Gerardo Strollo ha espresso la vicinanza sua e dell'amministrazione comunale alla famiglia della vittima.

"Una notizia terribile, una giovane vita spezzata troppo presto, una tragedia che ha sconvolto tutti noi. Ancora una volta un ragazzo vittima della strada, ancora una volta piangiamo una morte ingiusta che lascia una ferita indelebile e un dolore troppo grande.

Abbiamo appreso questa mattina con immane dolore della morte di un figlio della nostra città, Domenico Russo, avvenuta nella notte e causata da un terribile incidente stradale. È un dolore lancinante quello per il quale esprimiamo sincera e profonda vicinanza, al padre Carlo, alla mamma Antonella, alla sorella Chiara e ai familiari tutti per la tragica e prematura scomparsa del giovane Domenico. Non ci saranno mai parole adeguate per lenire una sofferenza così profonda né colmare il senso di smarrimento di una intera comunità. Rivolgiamo una preghiera per l'anima di questa giovane vita, allontanata troppo presto dall'affetto dei suoi cari ed esprimiamo la nostra sincera vicinanza a tutta la famiglia".