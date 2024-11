Tragico incidente nel Ferrarese: perde la vita camionista 58enne di Eboli Il mezzo si è ribaltato ed ha preso fuoco, dolore nel comune del Salernitano

Un camionista ebolitano ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina nel Ferrarese. L'uomo era alla guida di un camion che trasportava verdure quando, per cause ancora sconosciute, è andato a sbattere contro un cantiere stradale. Il mezzo si è ribaltato ed ha preso fuoco. Per il 58enne originario di Eboli non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto sulla Strada Statale Romea a Mesola, nel Ferarrese, all'altezza del chilometro 50+800.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Lagosanto e del Nucleo Radiomobile di Mesola. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Codigoro e i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha provocato disagi anche alla viabilità in quanto è stata disposta la circolazione a senso alternato per consentire i rilievi, la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della strada. Dolore nel Salernitano per l'ennesima vittima provocata da un incidente stradale.