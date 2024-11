Incidente sul lavoro a Montecorvino Pugliano: grave operaio 61enne È stato trasportato in codice rosso in ospedale a Salerno

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un'azienda metalmeccanica di Montecorvino Pugliano. Ad avere la peggio è stato un operaio 61enne, trasportato in codice rosso nell'ospedale di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Soccorso dai sanitari del "Vopi", è stato trasportato al Ruggi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. Sul posto anche il personale dell'Asl per ulteriori accertamenti.