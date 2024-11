Omicidio Vassallo, Iannone: abbiamo fatto bene a portare il caso all'Antimafia Le parole del segretario della Commissione parlamentare

“Le evoluzioni culminate negli arresti di oggi dicono che bisogna fare ed è ancora possibile fare piena luce sull’omicidio avvenuto 14 anni fa. Con questa convinzione, insieme al collega parlamentare Bicchielli, abbiamo richiesto ed ottenuto l’istituzione del Comitato "Sistema Cilento ed Omicidio Vassallo" in Commissione Antimafia. Fermo restando il lavoro della Magistratura, bisogna andare fino in fondo svelando se ci sono state anche volontà per non fare emergere la verità. Non bisogna trascurare nulla e in questo senso come Commissione antimafia possiamo dare un contributo”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, segretario della Commissione Antimafia.