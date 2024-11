Donna adescava vittime con incontri a sfondo sessuale: 2 uomini le rapinavano Arrestate tre persone dai carabinieri di Nocera e Castel San Giorgio

La donna adescava online le vittime proponendo loro appuntamenti a sfondo sessuale, ai quali però si presentavano i suoi complici, due uomini che mettevano a segno le rapine. Questo il modus operandi delle tre persone arrestate dai Carabinieri delle stazioni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale nocerino nei confronti di un 38enne, un 27enne e una 26enne, tutti residenti nell'Agro nocerino-sarnese.

I tre sono ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, tentata estorsione, violenza privata e furto in abitazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, la 26enne adescava online le vittime, proponendo appuntamenti a sfondo sessuale in diverse località; nel luogo dell'incontro, invece, si palesavano il 38enne e il 27enne, che armati rapinavano le vittime. In un'occasione, in particolare, la persona rapinata è stata portata in uno scantinato nel comune di Castel San Giorgio e minacciata di morte con un coltello affinché consegnasse quanto in suo possesso.